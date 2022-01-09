Стала известна зарплата американского защитника «Ак Барса» по новому контракту
08:43
Американский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер в декабре подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона-2022/23. По информации «СЭ», он получит 60 миллионов рублей за следующий сезон.
Как ранее сообщалось, перед началом этого сезона американец подписал соглашение с зарплатой в 45 миллионов рублей в год.
В нынешнем сезоне 33-летний хоккеист провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и записал на свой счет 30 (11+19) очков при показателе полезности «+7». Это его первый сезон в российской лиге.
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