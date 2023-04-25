Стала известна сумма, которую «Северсталь» требует за выкуп контракта вратаря Самонова

Как стало известно «СЭ», череповецкая «Северсталь» просит около 100 миллионов рублей за выкуп контракта вратаря Александра Самонова.

Одностороннее соглашение 27-летнего голкипера истекает после сезона-2023/24. С 1 мая 2024 года Самонов станет неограниченно свободным агентом.

Самонов перешел в «Северсталь» в результате обмена из СКА в ноябре 2022 года.