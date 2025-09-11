Стала известна система штрафов для судей КХЛ

«СЭ» стали известны подробности системы штрафов для судей КХЛ за ошибочные решения в матчах чемпионата. Отметим, что они относятся к премиальной части зарплаты, а не к окладу.

Главные арбитры могут потерять 30-40 процентов от бонусной суммы в том случае, если пропустят двухминутное удаление в очевидной ситуации, 50 — за ошибки из-за неправильной позиции на льду или неправильного перемещения, а также в знаниях правил, если они не повлияли на результат. А вот в случае, если неправильное решение приведет к голу, если оно касается большого штрафа или буллитов, то судья потеряет все 100 процентов премии. Таким же образом он будет наказан в случае опоздания на матч.

Для линейных арбитров система следующая: минус 30 процентов за пропуск офсайда, который был обнаружен после челленджа, минус 50 — за два пропущенных положения «вне игры», а также неправильную позицию на льду или незнание правил, лишение всей премии — за незамеченные два и более офсайда, три и более проброса и два и более нарушения численного состава.

В начале сентября «СЭ» стали известны зарплаты судей в сезоне КХЛ-2025/26.