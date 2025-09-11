Стала известна система штрафов для судей КХЛ
«СЭ» стали известны подробности системы штрафов для судей КХЛ за ошибочные решения в матчах чемпионата. Отметим, что они относятся к премиальной части зарплаты, а не к окладу.
Главные арбитры могут потерять 30-40 процентов от бонусной суммы в том случае, если пропустят двухминутное удаление в очевидной ситуации, 50 — за ошибки из-за неправильной позиции на льду или неправильного перемещения, а также в знаниях правил, если они не повлияли на результат. А вот в случае, если неправильное решение приведет к голу, если оно касается большого штрафа или буллитов, то судья потеряет все 100 процентов премии. Таким же образом он будет наказан в случае опоздания на матч.
Для линейных арбитров система следующая: минус 30 процентов за пропуск офсайда, который был обнаружен после челленджа, минус 50 — за два пропущенных положения «вне игры», а также неправильную позицию на льду или незнание правил, лишение всей премии — за незамеченные два и более офсайда, три и более проброса и два и более нарушения численного состава.
В начале сентября «СЭ» стали известны зарплаты судей в сезоне КХЛ-2025/26.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|10
|4
|21
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Салават Юлаев
|13
|7
|6
|15
|4
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|5
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|6
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|7
|Амур
|12
|6
|6
|13
|8
|Адмирал
|13
|4
|9
|11
|9
|Трактор
|11
|5
|6
|10
|10
|Авангард
|11
|5
|6
|10
|11
|Сибирь
|13
|3
|10
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|Шанхай Дрэгонс
|11
|8
|3
|17
|5
|СКА
|11
|8
|3
|16
|6
|Спартак
|13
|6
|7
|14
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|14
|8
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|9
|Динамо М
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|12
|2
|10
|4
|8.10
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|8.10
|17:10
|Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.10
|19:00
|Нефтехимик – Авангард
|- : -
|8.10
|19:00
|Торпедо НН – Северсталь
|- : -