25 марта, 12:55

Стала известна причина смерти тренера Мартемьянова

Отдел хоккея «СЭ»
Андрей Мартемьянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», причиной смерти бывшего главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова стал инсульт.

О смерти тренера на 62-м году жизни стало известно 25 марта.

Мартемьянов являлся воспитанником свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, он выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», а также словенскую «Олимпию», немецкие «Кельнер» и «Ратинген».

В КХЛ специалист возглавлял «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур». В октябре 2024 года Мартемьянов покинул пост главного тренера хабаровского клуба.

Андрей Мартемьянов
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • Highlander

    Слишком много вас хороших в рай собралось. А писать статьи не умеете.

    25.03.2025

  • Alexey Tarasov

    СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!:point_right::pray:

    25.03.2025

  • Александр Максаков

    Такая глыба , мужик , что - то не так . Пусть земля будет пухом .

    25.03.2025

  • .... стала известна причина,а что толку то,что известна? человека то не вернуть. соболезнования близким...

    25.03.2025

  • Ментяра

    Нервы, давление - без них никак.

    25.03.2025

  • Саша

    А говорят занимайтесь спортом. Мартемьянов - спортсмен, хоккеист. Видим, что здоровья спорт нисколько не прибавил. И психологической устойчивости, когда тренеруешь современную молодежь, не добавил. Постоянный стресс от безалаберности некоторых хоккеистов к инсульту и привёл.

    25.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Ё-моё... как же так? Светлая память...

    25.03.2025

  • Shale Na-Vode

    Просто в шоке… как так то??? Огромное спасибо за те дикие эмоции, что подарили с Амуром в прошлом плей-офф. Когда Амур отыгрался на последних минутах последнего матча, испытал те же эмоции, как во время матча с Хорватией, когда Марио Фернандес с башки занёс… Спасибо, Марти!!! Низкий поклон и вечная память.

    25.03.2025

  • Андрей

    Андрюха, как же так? Играл с ним в Спартаковце. Печальная весть.

    25.03.2025

  • Алексей Х

    Очень жаль, так рано...((

    25.03.2025

  • Евгений Сергеенко

    Светлая память. Работа очень нервная конечно. Ну и последняя неудача Амура сказалась сильно на здоровье

    25.03.2025

  • Moisei Zhidoplyasov

    Как же так, Мартин?.. Помню его защитником Авто начала 90х...

    25.03.2025

  • northstand

    Харизматичный дядька и хороший тренер был. Вечная память...

    25.03.2025

