Стала известна причина смерти тренера Мартемьянова

По информации «СЭ», причиной смерти бывшего главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова стал инсульт.

О смерти тренера на 62-м году жизни стало известно 25 марта.

Мартемьянов являлся воспитанником свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, он выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», а также словенскую «Олимпию», немецкие «Кельнер» и «Ратинген».

В КХЛ специалист возглавлял «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур». В октябре 2024 года Мартемьянов покинул пост главного тренера хабаровского клуба.