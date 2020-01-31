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Стала известна личность пропавшего рабочего при обрушении СКК. Сварщик остался на крыше без страховки

16:44

Стала известна личность пропавшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский» сварщика. 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров в процессе срезки вант вылез из люльки, страховочным тросом он не был пристегнут, информирует «Фонтанка».

По предварительной информации, при обрушении СКК рабочий погиб.

Инструкции по демонтажу кровли спортивно-концертного комплекса на проспекте Гагарина предусматривали нахождение всех работников в люльке, которую держал подъемный кран. В самом начале сварных работ так и происходило.

Рабочим необходимо было срезать 112 вант, на которых держалась кровля. После того, как рассоединили девять креплений, она начала ощутимо трещать. Несмотря на это, сварщик вылез из люльки и остался без страховки на краю крыши. При срезке очередного крепления она сложилась и утянула рабочего.

Напарник сварщика оставался в люльке, ее от места падения успел отвести крановщик.

По данным «Фонтанки», спасатели при разборе завалов нашли каску и часть амуниции пропавшего.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2020/01/31/113/

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