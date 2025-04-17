Стала известна концентрация мельдония в пробе Седова

Концентрация мельдония в пробе игрока ЦСКА Никиты Седова, как сообщает «СЭ» источник, составила 474 нг/мл.

Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного ВАДА для признания результата анализа неблагоприятным.

Ранее «СЭ» сообщал, что концентрация мельдония в пробе нападающего ЦСКА Каменева составила 451 нг/мл.