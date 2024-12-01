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Сегодня, 16:55

Стал известен размер зарплаты Дица в «Автомобилисте»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Стала известна заработная плата новичка «Автомобилиста», защитника Даррена Дица.

По информации «СЭ», игрок получит около 20 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона.

Представитель Казахстана американского происхождения подписал контракт сроком до конца сезона с екатеринбургским клубом в воскресенье 1 декабря. Ранее хоккеист выступал за «Авангард», который покинул в ноябре, расторгнув договор по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне на счету 31-летнего Дица 4 очка (1+3) в 18 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

ХК Автомобилист
Даррен Диц
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