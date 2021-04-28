Стал известен план предсезонной подготовки «Торпедо»

В рамках подготовки к четырнадцатому сезону КХЛ «Торпедо» примет участие в одном турнире и проведет несколько товарищеских матчей, сообщает пресс-служба клуба.

Команда соберется в Нижнем Новгороде 13 июля. После углубленного медицинского обследования игроки приступят к тренировкам, которые вплоть до начала сезона будут проходить в Нижнем Новгороде.

На 31 июля запланирован контрольный матч с московским «Динамо». 14 и 15 августа нижегородцы сыграют в Москве со «Спартаком», а перед самым началом сезона «Торпедо» примет участие в предсезонном турнире памяти Н.Г.Пучкова в Санкт-Петербурге.