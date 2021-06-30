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Стал известен план предсезонной подготовки ЦСКА

00:30
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Утвержден план предсезонной подготовки ХК ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.

Команда выйдет из отпуска 14 июля, в этот день «армейцы» соберутся для прохождения углубленного медицинского осмотра. После чего до конца месяца будут тренироваться в Москве.

1 августа ЦСКА отправится в Минск на учебно-тренировочные сборы. В Москву красно-синие вернутся 15 августа, где проведут два контрольных матча: 19 августа против «Спартака» и 21 августа против «Авангарда».

Также команда примет участие в Кубке мэра Москвы, который пройдет с 26 по 28 августа.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/plan_podgotovki_tsska_k_sezonu_29_06_2021/

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