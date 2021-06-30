Стал известен план предсезонной подготовки ЦСКА
00:30
Утвержден план предсезонной подготовки ХК ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.
Команда выйдет из отпуска 14 июля, в этот день «армейцы» соберутся для прохождения углубленного медицинского осмотра. После чего до конца месяца будут тренироваться в Москве.
1 августа ЦСКА отправится в Минск на учебно-тренировочные сборы. В Москву красно-синие вернутся 15 августа, где проведут два контрольных матча: 19 августа против «Спартака» и 21 августа против «Авангарда».
Также команда примет участие в Кубке мэра Москвы, который пройдет с 26 по 28 августа.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/plan_podgotovki_tsska_k_sezonu_29_06_2021/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю