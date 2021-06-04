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Стал известен план предсезонной подготовки «Автомобилиста»

18:25
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Утвержден план предсезонной подготовки «Автомобилиста», информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.

Основная команда «Автомобилиста» выйдет из отпуска 13 июля. Хоккеисты соберутся в полном составе в Екатеринбурге, где с 13 по 15 июля будут проходить углубленное медицинское обследование. С 15 по 31 июля команда проведет первый учебно-тренировочный сбор в поселке Рефтинский (Свердловская область).

В начале августа подопечные Билла Питерса отправятся в Сочи, где примут участие в первом предсезонном турнире. Далее екатеринбуржцы сыграют на турнирах в Уфе (10-13 августа) и Челябинске (23-27 августа), в промежутке между которыми будут тренироваться в Екатеринбурге.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6349/

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