Стал известен план предсезонной подготовки «Автомобилиста»

Утвержден план предсезонной подготовки «Автомобилиста», информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.

Основная команда «Автомобилиста» выйдет из отпуска 13 июля. Хоккеисты соберутся в полном составе в Екатеринбурге, где с 13 по 15 июля будут проходить углубленное медицинское обследование. С 15 по 31 июля команда проведет первый учебно-тренировочный сбор в поселке Рефтинский (Свердловская область).

В начале августа подопечные Билла Питерса отправятся в Сочи, где примут участие в первом предсезонном турнире. Далее екатеринбуржцы сыграют на турнирах в Уфе (10-13 августа) и Челябинске (23-27 августа), в промежутке между которыми будут тренироваться в Екатеринбурге.