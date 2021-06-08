Стал известен план предсезонной подготовки «Ак Барса»

Утвержден план предсезонной подготовки «Ак Барса», информирует официальный сайт казанского клуба.

Предсезонные сборы 2021 года «Ак Барс» проведет на клубной базе в Казани. Игроки прибудут в Татарстан 10-11 июля. 12 и 13 июля команда пройдёт медицинское обследование, а затем с 14 по 31 июля будет тренироваться на льду и земле.

Первые контрольные матчи казанцы проведут против «Нефтехимика» в Нижнекамске 2 и 3 августа. 4 августа команда встретится в Альметьевске с местным «Нефтяником», после чего продолжит тренировочный процесс на клубной базе в Казани.

Далее «барсы» сыграют на турнирах в Магнитогорске (9-12 августа) и Казани (18-22 августа). Игровая часть подготовки к сезону завершится в Казани 29 августа контрольным матчем с «Нефтехимиком».