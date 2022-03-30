Стал известен календарь полуфиналов Кубка Гагарина-2022

«Металлург» обыграл «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В финале Восточной конференции «Магнитка» сыграет с «Трактором».

Стало известно расписание этой серии. Две первых матча пройдут в Магнитогорске 3 и 5 апреля. Затем серия на две встречи переезжает в Челябинск — 7 и 9 апреля.

Если в этой серии понадобятся еще матчи, то они могут пройти 11, 13 и 15 апреля соответственно.

В финале Запада СКА сыграет с ЦСКА. Серия стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге. Матчи также будут проходить через день: 4, 6 и 8 апреля (10, 12 и 14 апреля, если понадобится).