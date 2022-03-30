Стал известен календарь полуфиналов Кубка Гагарина-2022
«Металлург» обыграл «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В финале Восточной конференции «Магнитка» сыграет с «Трактором».
Стало известно расписание этой серии. Две первых матча пройдут в Магнитогорске 3 и 5 апреля. Затем серия на две встречи переезжает в Челябинск — 7 и 9 апреля.
Если в этой серии понадобятся еще матчи, то они могут пройти 11, 13 и 15 апреля соответственно.
В финале Запада СКА сыграет с ЦСКА. Серия стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге. Матчи также будут проходить через день: 4, 6 и 8 апреля (10, 12 и 14 апреля, если понадобится).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0
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