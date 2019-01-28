Сроки восстановления Гарипова пока неизвестны

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов заявил, что сроки восстановления вратаря команды Эмиля Гарипова пока неизвестны, но нельзя говорить, что он пропустит остаток сезона.

Гарипов из-за травмы не играл с 21 декабря. В текущем сезоне лучший вратарь финала Кубка Гагарина-2018 провел 22 матча, в которых в среднем пропускал по 2,11 шайбы за игру.

- Гарипов находится на обследовании в Германии. Говорить о том, когда он вернется, можно будет после точного диагноза. Пока решения врачей нет, - цитирует "РИА Новости" Якубова.