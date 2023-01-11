Срок погашения задолженности «Динамо» перед Шипачевым рассчитан до 30 апреля

Московское «Динамо» должно погасить задолженность перед бывшим нападающим команды Вадимом Шипачевым до 30 апреля, сообщил генменеджер клуба Алексей Сопин.

«В рамках подписанного с ним соглашения погашение задолженности должно осуществиться до 30 апреля. С момента подписания нового соглашения ничего не изменилось», — приводит слова Сопина ТАСС.

В середине ноября стало известно, что клуб достиг с 35-летним игроком нового соглашения о погашении задолженности. Сообщалось, что «Динамо» выплатит Шипачеву менее половины от прежней суммы.

В межсезонье форвард перешел из «Динамо» в «Ак Барс». В сезоне-2022/23 Шипачев провел за казанскую команду 48 игр, в которых набрал 34 (6+28) очка.