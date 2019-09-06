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«Средняя зона уменьшилась и стало тяжелее ее проходить». Защитник ЦСКА — об изменении площадок

16:22
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Защитник ЦСКА Александр Романов перед матчем с «Нефтехимиком»в КХЛ отметил, что после двух игр уже ощущается изменение площадок.

— Две игры позади и чувствуется, что поменялись площадки, — цитирует официальный сайт ЦСКА Романова. — Средняя зона уменьшилась и стало тяжелее ее проходить. Несмотря на это мы всегда единый коллектив и помогаем друг другу. Вместе играем в обороне и в нападении. Это помогает справиться с любыми трудностями, в том числе и привыкнуть к изменениям в игре.

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/aleksandr_romanov_my_vsegda_edinyy_kollektiv/

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