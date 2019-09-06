Защитник ЦСКА Александр Романов перед матчем с «Нефтехимиком»в КХЛ отметил, что после двух игр уже ощущается изменение площадок.

— Две игры позади и чувствуется, что поменялись площадки, — цитирует официальный сайт ЦСКА Романова. — Средняя зона уменьшилась и стало тяжелее ее проходить. Несмотря на это мы всегда единый коллектив и помогаем друг другу. Вместе играем в обороне и в нападении. Это помогает справиться с любыми трудностями, в том числе и привыкнуть к изменениям в игре.