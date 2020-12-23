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Средняя зарплата иностранного хоккеиста в российских клубах КХЛ — 43 миллиона рублей

КХЛ. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
КХЛ. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», средняя зарплата иностранного хоккеиста в российских клубах КХЛ составляет около 43 миллионов рублей в год.

В 18 российских клубах КХЛ на данный момент выступают 95 легионеров, которые в общей сложности получают 4,081 миллиарда рублей.

(Артур Хайруллин)

Российские клубы платят иностранцам более 4 миллиардов рублей. Все зарплаты легионеров в КХЛ

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/khl-zarplaty-legionerov-rossiyskih-klubov-reyting-se-vse-zarplaty-legionerov-v-khl-1741417/

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