Средняя зарплата иностранного хоккеиста в российских клубах КХЛ — 43 миллиона рублей
По информации «СЭ», средняя зарплата иностранного хоккеиста в российских клубах КХЛ составляет около 43 миллионов рублей в год.
В 18 российских клубах КХЛ на данный момент выступают 95 легионеров, которые в общей сложности получают 4,081 миллиарда рублей.
(Артур Хайруллин)
Российские клубы платят иностранцам более 4 миллиардов рублей. Все зарплаты легионеров в КХЛ
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/khl-zarplaty-legionerov-rossiyskih-klubov-reyting-se-vse-zarplaty-legionerov-v-khl-1741417/
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