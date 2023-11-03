Средняя посещаемость КХЛ в октябре увеличилась на 143 зрителя

Средняя посещаемость матчей КХЛ в октябре повысилась на 143 зрителя по сравнению с сентябрем, сообщает Metaratings.ru.

Больше всего аудитория возросла у «Металлурга» из Магнитогорска — на 769 зрителей. Всего прирост болельщиков зафиксирован у 12 клубов.

У 10 команд посещаемость упала. Худший результат показал «Адмирал» — минус 770 зрителей.