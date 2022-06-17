Среди 160 самых дорогих игроков КХЛ — всего 23 легионера

«СЭ» опубликовал список 160 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. В него вошли 128 российских хоккеистов и 32 иностранца. Среди последних у девяти есть паспорта Казахстана или Белоруссии, так что они не считаются легионерами.

Самый высокооплачиваемый легионер — француз Стефан Да Коста из «Автомобилиста», он зарабатывает 75 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне на счету 32-летнего форварда 30 (14+16) очков в 40 матчах регулярного чемпионата.