Спунер считает главного тренера «Авангарда» Буше специалистом мирового уровня

Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер поделился мнением о новом главном тренере команды Ги Буше.

«Я играл против его команд, например, когда играл за «Бостон». У него отлично выстроена игра. Он тренер мирового уровня, и я с нетерпением жду возможности работать с ним, это будет здорово», — цитирует Спунера ТАСС.

27 ноября стало известно о назначении 53-летнего канадского специалиста главным тренером омского клуба. Буше сменил на этом посту Сергея Звягина.

В НХЛ Канадец возглавлял «Тампу» (2011-2013) и «Оттаву» (2016-2019). В сезоне-2023/24 он был помощником главного тренера «Торонто».