Нападающий «Лугано» Райан Спунер продолжит карьеру в минском «Динамо». Клубы смогли договориться об условиях перехода 27-летнего канадца, сообщает официальный сайт «Лугано».

За свою карьеру в НХЛ Спунер провел 329 матчей за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер», в которых набрал 169 (48+121) очков. Летом этого года канадский нападающий перебрался в Швейцарию.

За «Лугано» Спунер провел всего 2 матча, в которых отметился результативной передачей.

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