Канадский форвард Райан Спунер подпишет новый контракт с минским «Динамо». Агент игрока Алеша Пилко в Twitter заявил, что стороны вышли на финальную стадию переговоров.

28-летний канадец выступает за минчан с октября 2019 года. В прошлом сезоне Спунерт провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 10 шайб и сделал 27 результативных передач при показателе полезности «минус 31» и шести минутах штрафного времени.