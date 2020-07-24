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Спунер подпишет новый контракт с минским «Динамо»

20:29
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Канадский форвард Райан Спунер подпишет новый контракт с минским «Динамо». Агент игрока Алеша Пилко в Twitter заявил, что стороны вышли на финальную стадию переговоров.

28-летний канадец выступает за минчан с октября 2019 года. В прошлом сезоне Спунерт провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 10 шайб и сделал 27 результативных передач при показателе полезности «минус 31» и шести минутах штрафного времени.

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