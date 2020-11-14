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Спунер не сыграет в матче с «Барысом» из-за проблем с визой

16:03
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Форвард минского «Динамо» Райан Спунер не поможет команде в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», сообщает сайт команды.

Канадский хоккеист из-за визовых проблем сразу после игры с «Амуром» вернулся в Минск. Однако отмечается, что Спунер выйдет на лед уже в следующих домашних поединках «Динамо», ближайший из которых запланирован на 19 ноября против «Сочи».

Нападающий набрал 19 (2+17) очков в 16 матчах нынешнего сезона и является лучшим бомбардиром команды.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/

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