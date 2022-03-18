Спортивный юрист оценила шансы ФХР на успех после обжалования решения ИИХФ

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение Федерации хоккея России направить жалобу в Дисциплинарный комитет ИИХФ на вынесенное решение Совета ИИХФ.

«Всегда необходимо обжаловать то решение, с которым не согласен. Шанс есть всегда. Я согласна, что решение с юридической точки зрения достаточно спорное. Не только в хоккее, а во всех видах спорта. Регламентирующие документы не предусматривали такого повода для отзыва членства в организациях. Все федерации ссылаются на субъективные моменты. Все будет зависеть от того, кто будет рассматривать апелляцию, такие и будут шансы», — сказала Анцелиович «СЭ».

Ранее, 16 марта, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, а также лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

ИИХФ пока не лишила Россию взрослого чемпионата мира-2023, который запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.