Спортивный психолог Гущин прокомментировал призыв Федотова на воинскую службу

Спортивный психолог Вадим Гущин рассказал, почему хоккейные специалисты могут отказаться комментировать призыв на воинскую службу голкипера сборной России и «Филадельфии» Ивана Федотова.

«Спортивное общество — это такие же люди, как Федотов, — цитирует Гущина «Спорт День за Днем». — Они понимают, что для них делают исключения, им предоставляют льготные условия прохождения воинской службы. Люди же все разные, есть достаточно большая группа людей, которым спорт абсолютно безразличен, они просто считают, что все должны служить на общих основаниях, все будут это обсуждать, а игрокам это неприятно. Поэтому и ЦСКА, и игроки совершенно понятно молчат. И они должны молчать. Они это воспринимают как и собственную неудачу».

Ранее «СЭ» сообщил, что голкипер в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075) в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года. После этого решиться, где Федотов будет проходить службу.

У обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение с «Филадельфией» на один год.