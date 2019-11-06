Спортивный комплекс академии «Авангарда» в Омске откроется 7 ноября

Открытие нового Центрального спортивного комплекса Хоккейной академии «Авангарда» в Омске пройдет 7 ноября, информирует пресс-служба клуба. К мероприятию приурочен товарищеский матч детских команд 2009 года рождения — воспитанников хоккейных клубов «Авангард» и «Барыс».

Центральный спортивный комплекс академии введен в эксплуатацию во втором полугодии 2019-го. В его состав входит Ледовый дворец вместимостью 1200 зрителей и общежитие для иногородних воспитанников. Во дворце две арены — основная, по стандартам Международной федерации хоккея (IIHF), и тренировочная, а также медицинский центр, семь спортивных залов, тренажерный зал, пресс-центр. Ледовый дворец соединен теплым переходом с общежитием на 160 мест для иногородних воспитанников, где предусмотрены учебные классы, восстановительный центр, столовая.