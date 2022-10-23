Спортивный директор «Трактора» Цыбук покинул свой пост

Как стало известно «СЭ», спортивный директор «Трактора» Евгений Цыбук покинул свой пост. При этом он может сохранить работу в селекционном отделе клуба.

Свой пост в «Тракторе» Цыбук занимал с сентября 2021 года.

Клуб занимает 8-е место в Восточной конференции. Завтра, 24 октября, «Трактор» сыграет на выезде с ЦСКА. Начало — в 19.30 мск.