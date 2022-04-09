Спортивный директор «Спартака» рассказал о формировании состава команды на следующий сезон
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о формировании состава команды на следующий сезон.
— Какие планы у клуба на игроков, у которых заканчиваются контракты — Сергея Широкова, Ивана Дроздова, Олега Евенко и Алексея Красикова?
— С этими ребятами мы будем разговаривать, хотелось бы сохранить их в команде. Надо отметить, что Дроздов и Красиков становятся ограниченно-свободными агентами. Посмотрим, какие у них самих планы. Мы хотим оставить костяк команды, и уже к нему добавлять новых игроков, которые могут его усилить, — цитирует Беляева сайт КХЛ.
— Какая ситуация с легионерами?
— У нас есть контракт с Тимом Хеедом, надеемся, что он приедет. Разговаривали после окончания сезона, он сказал, что с удовольствием приедет играть в КХЛ, если будет возможность. Многое зависит от политической и экономической ситуации. Эмиль Петтерссон уже подписал контракт в Швеции, его не будет в команде. Хотели бы сохранить Йори Лехтеря, начали переговоры по новому контракту. Права на Оскара Данска в КХЛ у «Спартака». Мы обозначили ему свою позицию, посмотрим, какие у него будут планы.
— Какое будущее у Василия Пономарева в вертикали «Спартака»?
— У Василия на следующий сезон контракт с «Каролиной», он заканчивает сезон в АХЛ и, как мы понимаем, он планирует остаться в Северной Америке на следующий сезон. Желаем ему удачи, закрепиться и попробовать.
— Хорошо себя показали Александр Никишин и Егор Савиков. Были ли предложения от других клубов по поводу этих игроков?
— Предложений не было. Они игроки «Спартака», мы на них рассчитываем. Посмотрим, как они сыграют в следующем сезоне — зачастую второй полный год является для молодых игроков более сложным, чем первый. То же касается и Ивана Дроздова. Мы понимаем, что теперь за ним следят не только болельщики «Спартака», теперь его знают в Лиге, знают, как против него играть. Мы хотим сохранить молодых игроков, чтобы вокруг них и строился новый «Спартак».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.04
|15:00
|
Трактор – Металлург
|0 : 6