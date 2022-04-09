Спортивный директор «Спартака» рассказал о формировании состава команды на следующий сезон

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о формировании состава команды на следующий сезон.

— Какие планы у клуба на игроков, у которых заканчиваются контракты — Сергея Широкова, Ивана Дроздова, Олега Евенко и Алексея Красикова?

— С этими ребятами мы будем разговаривать, хотелось бы сохранить их в команде. Надо отметить, что Дроздов и Красиков становятся ограниченно-свободными агентами. Посмотрим, какие у них самих планы. Мы хотим оставить костяк команды, и уже к нему добавлять новых игроков, которые могут его усилить, — цитирует Беляева сайт КХЛ.

— Какая ситуация с легионерами?

— У нас есть контракт с Тимом Хеедом, надеемся, что он приедет. Разговаривали после окончания сезона, он сказал, что с удовольствием приедет играть в КХЛ, если будет возможность. Многое зависит от политической и экономической ситуации. Эмиль Петтерссон уже подписал контракт в Швеции, его не будет в команде. Хотели бы сохранить Йори Лехтеря, начали переговоры по новому контракту. Права на Оскара Данска в КХЛ у «Спартака». Мы обозначили ему свою позицию, посмотрим, какие у него будут планы.

— Какое будущее у Василия Пономарева в вертикали «Спартака»?

— У Василия на следующий сезон контракт с «Каролиной», он заканчивает сезон в АХЛ и, как мы понимаем, он планирует остаться в Северной Америке на следующий сезон. Желаем ему удачи, закрепиться и попробовать.

— Хорошо себя показали Александр Никишин и Егор Савиков. Были ли предложения от других клубов по поводу этих игроков?

— Предложений не было. Они игроки «Спартака», мы на них рассчитываем. Посмотрим, как они сыграют в следующем сезоне — зачастую второй полный год является для молодых игроков более сложным, чем первый. То же касается и Ивана Дроздова. Мы понимаем, что теперь за ним следят не только болельщики «Спартака», теперь его знают в Лиге, знают, как против него играть. Мы хотим сохранить молодых игроков, чтобы вокруг них и строился новый «Спартак».