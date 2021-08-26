Спортивный директор «Спартака» извинился за разгромное поражение от «Куньлуня»
21:57
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев извинился перед болельщиками команды за разгромное поражение на Кубке мэра Москвы от «Куньлуня» (3:9).
— Хотелось бы извиниться за сегодняшнюю игру перед болельщиками. Хотелось бы, чтобы игроки сами посмотрели и проанализировали, а главное, поняли, что, надев майку такого клуба как Спартак, они не имеют права выходить и так проигрывать. Даже если это предсезонный матч, — заявил Беляев.
(Надежда Тонконог)
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