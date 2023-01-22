Спортивный директор «Сочи» Бадюков прокомментировал отставку Светлова
Заместитель генерального директора по спортивным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал отставку главного тренера команды Сергея Светлова, ставшую второй по ходу текущего сезона, а также высказался о рекордной для отечественных чемпионатов серии поражений в 21 матч.
— В «Сочи» уже вторая отставка по ходу сезона. Что не получилось у Светлова?
— Команда выступала не лучшим образом. Да, с «Магниткой» удалось прервать эту злосчастную серию поражений (21 матч подряд. — Прим. «СЭ»). На матчах с «Металлургом» и с «Торпедо» на трибунах была доброжелательная обстановка. Мы увидели своими глазами, что играем для болельщиков. Но на выезде мы опять стали играть не в тот хоккей. Может, где-то не хватало «физики». Когда нет свежести в ногах, команда начинает допускать ошибки. Мы об этой проблеме знали, но надо было что-то делать в такой ситуации.
— Серия поражений вышла рекордной для отечественных чемпионатов. Насколько велика в ней была вина Светлова?
— Тут общая вина. Мы делали собрание, говорили, и я в том числе, что каждый должен посмотреть на себя, чтобы понять, почему происходят отставки. Никто с себя вину не снимает. Значит, мы где-то недорабатываем, каждый мог что-то сделать лучше: игроки, тренерский штаб.
— Почему решили уволить Светлова именно после «Куньлуня»?
— Наша система подразумевает развитие игроков и тренеров. Думаю, что Дмитрий Кокорев заслужил то время, которое сейчас проведет в КХЛ в качестве главного тренера. Он себя хорошо зарекомендовал не только в «Капитане», но и со сборной. Многие ребята его хорошо знают, в том числе и новое поколение, которое вольется в команду в следующем сезоне. Момент, в котором Дмитрию Александровичу надо дать шанс, наступил.
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