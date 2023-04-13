Спортивный директор СКА Якубов: «Лада» заслуживает играть в КХЛ»

Спортивный директор СКА Рафик Якубов высказался о возвращении «Лады» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Очень сильно рад этому событию. «Лада» заслуживает играть в КХЛ. У тольяттинского клуба хорошие традиции и преданные болельщики», — цитирует Якубова Metaratings.ru.

В четверг, 13 апреля, совет директоров КХЛ принял решение о включении тольяттинского клуба в состав участников следующего сезона. В КХЛ «Лада» выступала в 2008-2010 и 2014-2018 годах.