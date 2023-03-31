Спортивный директор «Сибири»: «Омоложение команды напрашивается!»
Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович рассказал, назрела ли перестройка у новосибирского клуба.
— ВХЛ сейчас один из основных рынков, на котором планируете работать? «Сибирь» довольно удачно подписала Дениса Костина, но пока не угадала с Антоном Назаревичем.
— Соглашусь, что Назаревич пока вызывает вопросы. Тут тоже есть определенные нюансы. Скажу честно, ожидали большего. Нужно смотреть на то, кто нам нужен и, кто у нас уже есть. Считаю, что в «Сибири» есть игроки, чей потенциал мы еще недораскрыли. В моем понимании, они должны играть на порядок выше. И мы обязаны сделать все, чтобы они заиграли на таком уровне.
— У «Сибири» сейчас назрела перестройка?
— Скажу так: омоложение напрашивается. Как оно будет дальше — пока непонятно. Хочется увеличить темп игры, и многие команды сейчас приходят к этому. Тот же Кудашов буквально вчера сказал в интервью, что он не будет использовать небыстрых игроков.
Будем обращать внимание на свои резервы. Сами понимаете, какие сейчас цены на игроков — для нас они неподъемны. Поэтому хочется выводить имеющихся парней на новый уровень. В «Сибири» есть много парней с нераскрытым потенциалом — меня никто не переубедит в этом.
|Западная конференция
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|1
|СКА
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|105
|2
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|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
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|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
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|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -