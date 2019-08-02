Спортивный директор "Салавата Юлаева" обратился в суд после обвинений в вымогательстве

Спортивный директор "Салавата Юлаева" Василий Чижов обратился с иском в суд после обвинений в его сторону во взяточничестве, утверждает ProSportStory.

Ранее в СМИ появились публикации, в которых защитник "Эвереста" Тимур Бараев, который ранее выступал за "Торос" (связанный клуб с "Салаватом Юлаевым" – прим. "СЭ"), рассказал о том, что Чижов требовал с игрока взятку за то, что оставит его в составе команды.

Чижов занимает пост спортивного директора "Салавата Юлаева" с января 2019-го. Россиянин работал старшим тренером команды (2011-2015).

Все о КХЛ – здесь