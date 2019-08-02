Спортивный директор "Салавата Юлаева" обратился в суд после обвинений в вымогательстве

Спортивный директор "Салавата Юлаева" Василий Чижов обратился с иском в суд после обвинений в его сторону во взяточничестве, утверждает ProSportStory.
Ранее в СМИ появились публикации, в которых защитник "Эвереста" Тимур Бараев, который ранее выступал за "Торос" (связанный клуб с "Салаватом Юлаевым" – прим. "СЭ"), рассказал о том, что Чижов требовал с игрока взятку за то, что оставит его в составе команды.
Чижов занимает пост спортивного директора "Салавата Юлаева" с января 2019-го. Россиянин работал старшим тренером команды (2011-2015).
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https://www.prosportstory.ru/post/%D1%87%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1