Спортивный директор "Салавата Юлаева" назвал главные качества Сакари Маннинена

Спортивный директор "Салавата Юлаева" Василий Чижов рассказал о том, как принималось решение по обмену нападающего Сакари Маннинена из "Йокерита", сообщает официальный сайт уфимской команды.

– Просмотрели массу кандидатур: и североамериканцев, и европейцев. При этом понимали, что в это звено [первое] лучше взять скандинава. Критерии отбора очень высокие. Конечно, он должен соответствовать уровню Умарка и Хартикайнена. Сакари Маннинен был вторым бомбардиром в "Йокерите", также стабильно играет за сборную Финляндии. Сейчас тоже очень успешно выступает на нынешнем чемпионате мира.

Также в его пользу говорит, что он вошел в лучший хоккейный возраст. Сакари быстр, техничен, очень умный игрок и что немаловажно успевает отработать в обороне. Очень уверенно, настойчиво играет на "пятаке". Еще важное качество – снайпера. Для центрального очень много забивает.

По обмену на Маннинена работали вместе с тренерским штабом команды. Они озвучили рекомендации, узнавали по своим каналам про игрока. И все вместе приняли окончательное решение во время чемпионата мира. Сакари очень результативен. Его игра вселила в нас уверенность в правильности наших действий, – приводит слова Чижова пресс-служба "Салавата Юлаева".

"Салават Юлаев" и "Йокерит" произвели обмен