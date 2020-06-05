Спортивный директор «Салавата»: «Клубу будет выгоднее обменять права на Сергеева на двух перспективных игроков»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов объяснил, почему клуб решил обменять права на защитника Артема Сергеева в ЦСКА.

— Артема Сергеева мы видели в нашем составе в следующем сезоне, — цитирует Чижова официальный сайт уфимцев. — Однако защитник изъявил желание продолжить свою карьеру в НХЛ. Учитывая жесткий потолок зарплат, мы посчитали, что клубу будет выгоднее обменять спортивные права на Сергеева на двух перспективных игроков системы ЦСКА.