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Спортивный директор «Салавата»: «Клубу будет выгоднее обменять права на Сергеева на двух перспективных игроков»

15:47
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Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов объяснил, почему клуб решил обменять права на защитника Артема Сергеева в ЦСКА.

— Артема Сергеева мы видели в нашем составе в следующем сезоне, — цитирует Чижова официальный сайт уфимцев. — Однако защитник изъявил желание продолжить свою карьеру в НХЛ. Учитывая жесткий потолок зарплат, мы посчитали, что клубу будет выгоднее обменять спортивные права на Сергеева на двух перспективных игроков системы ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/hk-salavat-yulaev-proizvyol-obmen-s-cska/

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