Спортивный директор «Нефтехимика»: «В 30 лет Профака приехал бы сюда просто зарабатывать деньги»

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «СЭ» рассказал о подписании защитника Луки Профака.

— Профака — праворукий, габаритный и достаточно подвижный хоккеист. То, что он сейчас умеет, это не потолок. Он еще многому может научиться. Важный момент: будь иностранцу 30 или больше лет, он приехал бы сюда просто зарабатывать деньги, доигрывать. Эта история пройдена много раз в нашей лиге. А Профаке только 22 года. Ему есть что доказывать, он рвется в бой, желание видно, — говорил Марчинский в августе о канадском новичке.