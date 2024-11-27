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Сегодня, 15:15

Спортивный директор «Нефтехимика» рассказал о нюансах работы тренера в Китае

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «СЭ» рассказал о тренерской карьере в Китае.

— Для зарубежных тренеров китайцы придумали свои имена на английском, чтобы нам было удобнее общаться. Я занимался с девочкой Синди 2011 года рождения. Она могла тренироваться с утра до вечера, ее нужно было «тормозить»! Это надо видеть, как она тренировалась, настоящий фанатик! В Китае очень много девочек занимаются хоккеем. Причем вместе с мальчиками.

— Куда любящие хоккей дети идут дальше?

— Они уезжают в Канаду. В 14 лет. Поступают в колледжи или школы и продолжают хоккейный путь в Северной Америке. В Китае огромный интерес к хоккею. Они разработали специальную программу перед Олимпиадой. Государство субсидировало приглашение иностранных специалистов, которые должны были поднять уровень хоккея в стране.

— Сколько получали детские тренеры в Китае?

— В России таких зарплат для детских тренеров нет. Мы заключали годичный контракт. От 160 до 500 тысяч рублей в месяц в зависимости от школы. Проживание и питание нам оплачивали. Опять же, все это дело переговоров. Китайцы — интересный народ. Мы только спустя некоторое время узнали, что эта программа субсидируется государством, что закладывается в бюджет. А иногда бывало, что приглашали людей на одну сумму, а в Китае она менялась в меньшую сторону.

— О времени в Китае вспоминаете с позитивом?

— Конечно, классный опыт. Пожил в Китае, познакомился с культурой, кухней. Но я не был на Великой Китайской стене! Говорят, не видел ее — не был в Китае. Вот у меня за полтора года не получилось до нее добраться.

Хоккеисты &laquo;Нефтехимика&raquo;. Работал в Китае и Узбекистане, а теперь формирует клуб КХЛ. История самого молодого генменеджера лиги
КХЛ
ХК Нефтехимик
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