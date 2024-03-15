Гомоляко — о продлении защитника Пресса: «Он готов остаться в «Металлурге»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что защитник Робин Пресс готов остаться в команде на следующий сезон.

— У Робина Пресс нет контракта на следующий сезон. Он готов остаться в «Металлурге»?

— Будет контракт. Он готов остаться.

29-летний защитник в регулярном чемпионате КХЛ сыграл за «Металлург» 64 матча и набрал 39 (7+32) очков. В плей-офф на счет Пресса 6 игры и 7 (2+5) очков.