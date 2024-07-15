Спортивный директор «Металлурга» рассказал о подготовке состава к новому сезону КХЛ

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что состав команды полностью укомплектован.

«Пока каких-то еще хоккеистов из Казахстана в систему клуба в это межсезонье подписывать этим летом не планируем. Что касается состава собственно «Металлурга», то он полностью укомплектован», — цитирует Гомоляко Legalbet.kz.

За «Металлург» играют хоккеисты сборной Казахстана Валерий Орехов и Никита Михайлис. Клуб выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2024 с «Локомотивом» со счетом 4-0.