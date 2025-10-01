Спортивный директор «Металлурга» Бирюков: «Кузнецов — игрок высочайшего класса. Не могли упустить возможность»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал подписание контракта с экс-нападающим СКА Евгением Кузнецовым.

«Металлург» объявил о переходе Кузнецова 1 октября. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год — до конца сезона-2025/26.

«Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнёров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же, он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа — самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли.

Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нём запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он — игрок большого уровня и больших задач. Уверен, что Андрей Владимирович знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть и приумножить его талант», — приводит слова Бирюкова пресс-служба клуба.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.