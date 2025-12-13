Бирюков опроверг конфликт между Кузнецовым и Разиным: «Просто есть вещи, которые Евгений должен поправить»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал отношения между главным тренером команды Андреем Разиным и нападающим Евгением Кузнецовым.

«У нас нормальная рабочая обстановка, нормальные рабочие отношения. Если кто-то думает, что внутри есть конфликты, то это не так — могу сразу вас заверить. Просто есть спортивные вещи, которые Евгений должен поправить. Пока ситуация сказывается так, что он не может играть большое количество матчей подряд. Когда прорабатывается состав на каждый матч, все требования главного тренера одинаковы для всех», — приводит слова Бирюкова «Известия».

Ранее Кузнецов не попал в состав «Металлурга» на игры с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ), «Автомобилистом» (6:5), «Барысом» (5:2) и «Адмиралом» (4:3 Б).

33-летний форвард перешел в магнитогорский клуб в начале октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. За это время на его счету 13 матчей, в которых он отметился 7 результативными передачами.