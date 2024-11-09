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Сегодня, 17:30

Спортивный директор «Лады» Якубов: «Задержка зарплаты месяц, премии пока не получали»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал про финансовую ситуацию в клубе.

— КХЛ очень не любит задержки по зарплатам. Какой диалог ведете с лигой?

— Все знают, что по регламенту есть срок в два месяца, у нас пока задержка только одна была.

— Премий нет.

— Премии зависят от клуба, премии пока не получали. Было обещано, что все обязательства перед командой будут выполнены.

— Обязательства на этот год — ладно, а ведь грядет и следующий сезон. Будете ли вы заниматься распродажей игроков, чтобы выжить?

— На сегодняшний день такого нет, буквально вчера было обсуждение, что наши ребята интересуются, но давайте дождемся 18 ноября. Если так и будет продолжаться, то, конечно, нам надо будет существовать и мы никакого морального права не имеем оставлять ребят, которые сейчас пользуются спросом.

— Почему 18 ноября? Откуда взялось это число?

— Будет какая-то программа, там субсидии какие-то. Это не мой вопрос, занимаются другие люди, я отвечаю чисто за спорт.

Спортивный директор &laquo;Лады&raquo; Рафик Якубов и&nbsp;капитан &laquo;Лады&raquo; Михаил Фисенко. «Распродажи игроков не будет. До 18 ноября». Спортивный директор и капитан «Лады» — о финансовом кризисе

ХК Лада
Рафик Якубов
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