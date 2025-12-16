Спортивный директор «Лады» Мухометов: «Ребята полны решимости побороться за выход в плей-офф»

Спортивный директор «Лады» Ильдар Мухометов заявил, что в клубе надеются на попадание в плей-офф в текущем сезоне.

«Настроение, понятно, не самое веселое, потому что все-таки мы идем не на том месте, на которое рассчитывали в таблице. Оно скорее рабочее, настроение. Ребята все сами понимают и готовятся к играм второй половины регулярного чемпионата. Повторюсь еще раз: мы очень плодотворно сейчас поработали в этом перерыве. Ребята полны решимости набирать очки, выигрывать, чтобы поправить турнирное положение и побороться за выход в плей-офф», — цитирует Мухометова пресс-служба клуба.

«Лада» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ и отстает от зоны плей-офф на 14 очков.