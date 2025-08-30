Спортивный директор «Лады» Гомоляко — о расставании с ветеранами: «Ребята хорошие, но каждый думал о себе»

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил причины расставания с ветеранами команды Максимом Березиным и Данилом Юртайкиным.

— Причина расставания с Максимом Березиным и Данилом Юртайкиным?

— Ребята хорошие, но мы выбрали другую концепцию. Нам нужны были более быстрые защитники. Поэтому не стали тянуть до конца предсезонки, а приняли решение раньше. Тем более были игроки, которые выглядели интереснее.

— Но экономический фактор тоже сыграл роль?

— Естественно. Эти средства пригодились нам в текущей ситуации.

— Летом в Ладе сменилось очень много игроков. Со стороны это может показаться хаотичным. Чем вы руководствовались?

— Мы хотели создать новый коллектив. У многих ушедших хоккеистов были высокие зарплаты, нужно было сбалансировать бюджет. Все ребята, конечно, хорошие, но каждый больше думал о себе. Мы решили, что нужны другие.