Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Спортивный директор «Лады» Гомоляко — о расставании с ветеранами: «Ребята хорошие, но каждый думал о себе»

Михаил Зислис
Обозреватель

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил причины расставания с ветеранами команды Максимом Березиным и Данилом Юртайкиным.

— Причина расставания с Максимом Березиным и Данилом Юртайкиным?

— Ребята хорошие, но мы выбрали другую концепцию. Нам нужны были более быстрые защитники. Поэтому не стали тянуть до конца предсезонки, а приняли решение раньше. Тем более были игроки, которые выглядели интереснее.

— Но экономический фактор тоже сыграл роль?

— Естественно. Эти средства пригодились нам в текущей ситуации.

— Летом в Ладе сменилось очень много игроков. Со стороны это может показаться хаотичным. Чем вы руководствовались?

— Мы хотели создать новый коллектив. У многих ушедших хоккеистов были высокие зарплаты, нужно было сбалансировать бюджет. Все ребята, конечно, хорошие, но каждый больше думал о себе. Мы решили, что нужны другие.

Спортивный директор &laquo;Лады&raquo; Сергей Гомоляко&nbsp;&mdash; о&nbsp;комплектовании на&nbsp;сезон, подписании легионеров и&nbsp;расставании с&nbsp;ветеранами.«Ребята хорошие, но каждый думал о себе. Решили, что нужны другие». Гомоляко — о составе «Лады»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Данил Юртайкин
Максим Березин
КХЛ
ХК Лада
Сергей Гомоляко
Читайте также
Синхронистка выиграла конкурс «Мисс Италия-2026», но не перестала мечтать об Олимпиаде
Агент Овечкина опроверг информацию о травме у хоккеиста
В СФ призвали Трампа ультимативно заставить Зеленского прекратить удары по РФ
Нового контракта Барко со «Спартаком» нет до сих пор, но красно-белые не смогут без аргентинца. Что вообще происходит
Сборная России по футболу: основная информация о матчах с Ираном, Намибией и Нигерией
Фанат Уэста через суд потребовал почти 160 тыс. рублей с организатора концерта
Популярное видео
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спортивный директор «Лады» Гомоляко рассказал, как клуб договорился о подписании контракта с Холлоуэллом

Спортивный директор «Лады» Гомоляко объяснил подписание молодых легионеров ограниченным бюджетом
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 8 5 3 11
3 Салават Юлаев 6 4 2 9
4 Нефтехимик 7 4 3 9
5 Барыс 6 4 2 8
6 Автомобилист 6 2 4 6
7 Адмирал 7 2 5 6
8 Авангард 6 3 3 6
9 Амур 6 2 4 5
10 Сибирь 7 2 5 5
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 6 1 12
2 Спартак 7 5 2 10
3 СКА 6 5 1 10
4 ЦСКА 7 4 3 8
5 Торпедо НН 6 4 2 8
6 Динамо М 7 4 3 8
7 Динамо Мн 6 2 4 7
8 Северсталь 7 2 5 5
9 Лада 7 1 6 5
10 Шанхай Дрэгонс 4 2 2 4
11 Сочи 6 1 5 2
Результаты / календарь
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
22.09 19:30 Шанхай Дрэгонс – Автомобилист - : -
22.09 19:30 Динамо М – Барыс - : -
22.09 19:30 Торпедо НН – Авангард - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости