Спортивный директор «Лады» Гомоляко объяснил, почему клуб расстался с Попугаевым
Новый спортивный директор тольяттинцев Сергей Гомоляко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему один из лучших игроков прошлого сезона Никита Попугаев не продлил контракт с клубом.
— Почему отпустили Попугаева?
— Потому что ему не нашлось места в составе.
— То есть это не его инициатива?
— Мы поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать. Никита — хороший нападающий, хороший парень. Но каждый тренер подстраивает состав под себя. Мы попрощались с ним.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
|17.11
|15:30
|Сибирь – Шанхай Дрэгонс
|0 : 3
|17.11
|19:00
|Локомотив – Салават Юлаев
|- : -
|17.11
|19:30
|Сочи – Барыс
|- : -
Новости