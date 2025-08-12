Спортивный директор «Лады» Гомоляко объяснил, почему клуб расстался с Попугаевым

Новый спортивный директор тольяттинцев Сергей Гомоляко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему один из лучших игроков прошлого сезона Никита Попугаев не продлил контракт с клубом.

— Почему отпустили Попугаева?

— Потому что ему не нашлось места в составе.

— То есть это не его инициатива?

— Мы поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать. Никита — хороший нападающий, хороший парень. Но каждый тренер подстраивает состав под себя. Мы попрощались с ним.