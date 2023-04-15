Алексей Сопин: «Ни разу не предлагал руководителям «Динамо» рассмотреть другого тренера помимо Кудашова»

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал выбор главного тренера. Клуб сохранил на своем посту Алексея Кудашова.

— Я не знаю, потому что за спортивную составляющую в клубе отвечаю я и, соответственно, я и руководителям, и учредителям всегда высказывал свою позицию по этому вопросу. Я считаю, что, у Кудашова хороший и качественный тренерский штаб, плюс еще одна кардинальная смена курса может привести только к негативным последствиям. Если придет новый тренер, то у него будет свое видение по составу, а это значит, что опять начнется перестройка, которая выбьет команду из колеи.

Я думаю, что менять что-то сейчас смысла нет. Я всегда свою позицию высказывал руководителям, и они соглашались с ней, а от кого кулуарно появлялись эти слухи, можно только догадываться. Не знаю, может люди просто смотрели в газетах кто в других клубах освобождается и рассматривали их. Я ни разу не предлагал руководителям рассмотреть другого тренера.