Спортивный директор «Динамо» надеется на положительное решение по гражданству Менелла
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин заявил, что процесс получения российского гражданства американским хоккеистом московского «Динамо» Бреннаном Менеллом идет по плану.
«По Менеллу все идет в положительном русле: он скоро прилетает, все идет своим чередом. Думаю, скоро будут какие-то новости, но все идет положительно, по плану. Если все будет положительно, то в «Динамо» может появиться еще один легионер. В бюджет укладываемся, возможно, будет его небольшое увеличение. Качественно будет другой уровень команды. Все приглашения легионерам мы отправили в июне. Менелл получает визу 5 июля, 7 июля он уже будет в Москве. У Пакетта была проблема с паспортом: когда он подал на визу, не было свободных страниц. Сейчас он оперативно поменял паспорт, должен был получить вчера-позавчера. Он тоже приезжает к сбору команды, все документы оформлены. У Уила действует виза с прошлого года, все будут на первом сборе», — приводит слова Сопина ТАСС.
Ранее спортивный директор московского клуба Алексей Сопин сообщил, что Менелл выразил желание получить российское гражданство.
В середине апреля 25-летний защитник продлил контракт с бело-голубыми, подписав трехлетнее соглашение.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3