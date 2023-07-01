Спортивный директор «Динамо» надеется на положительное решение по гражданству Менелла

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин заявил, что процесс получения российского гражданства американским хоккеистом московского «Динамо» Бреннаном Менеллом идет по плану.

«По Менеллу все идет в положительном русле: он скоро прилетает, все идет своим чередом. Думаю, скоро будут какие-то новости, но все идет положительно, по плану. Если все будет положительно, то в «Динамо» может появиться еще один легионер. В бюджет укладываемся, возможно, будет его небольшое увеличение. Качественно будет другой уровень команды. Все приглашения легионерам мы отправили в июне. Менелл получает визу 5 июля, 7 июля он уже будет в Москве. У Пакетта была проблема с паспортом: когда он подал на визу, не было свободных страниц. Сейчас он оперативно поменял паспорт, должен был получить вчера-позавчера. Он тоже приезжает к сбору команды, все документы оформлены. У Уила действует виза с прошлого года, все будут на первом сборе», — приводит слова Сопина ТАСС.

Ранее спортивный директор московского клуба Алексей Сопин сообщил, что Менелл выразил желание получить российское гражданство.

В середине апреля 25-летний защитник продлил контракт с бело-голубыми, подписав трехлетнее соглашение.