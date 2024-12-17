Сопин — о компенсации за Подьяпольского: «Сумма меньше 100 миллионов в два раза»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал «СЭ» сумму компенсации за вратаря Владислава Подъяпольского.

— По нашим данным, сумма компенсации за Подъяпольского составляет около 100 миллионов рублей. Так ли это.

— Эта сумма мелькала сегодня в СМИ. Она гораздо меньше 100 миллионов — больше, чем в два раза.

В этом сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в FONBET чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.

Федор Носов