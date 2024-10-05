Директор «Динамо» Сопин: «Любая ошибка Миски становится мемом и достоянием блогеров»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин считает несправедливой критику в адрес вратаря команды Хантера Миски.

«Что касается иностранцев или наших русских ребят, которые возвращаются после долгого пребывания в Северной Америке, их всегда стараются поддерживать или давать какое-то время на адаптацию, на привыкание. Но здесь на него накинулись сразу все журналисты и специалисты. Сейчас его рассматривают под микроскопом, любая ошибка становится мемом, достоянием блогеров, и так далее. К нему относятся несправедливо по многим моментам. Да, есть ошибки, но в принципе он и много хороших вещей делает — спасает команду, оставляет в игре. Хотя, конечно, хоккеист — это публичное лицо, и люди вправе высказывать свое мнение», — приводит «РБ Спорт» слова Сопина.