Спортивный директор «Динамо» Сопин: «Нельзя исключать, что будут обмены и подписания»

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что команда может усилиться по ходу сезона КХЛ.

«Я надеюсь, что да. Мы видели проблемы в обороне, и считаю, что удалось усилить ее. Мы понимали, как можно еще укрепить нападение, и сделали это. С вратарской позицией тоже были проблемы в плей-офф. Не знаю, сработает ли сейчас Хантер Миска. Может быть, Максим Моторыгин заберет место в воротах или Евгений Ярославлев из ВХЛ получит свой шанс. Может быть, еще кто-то появится на горизонте, потому что нельзя исключать, что будут обмены и подписания. Будем работать до конца дозаявок, до 27 декабря, над усилением этих моментов», — приводит «РБ Спорт» слова Сопина.

После 12 матчей «Динамо» с 11 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.