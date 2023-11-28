В ЦСКА заявили, что руководство полностью доверяет главному тренеру команды Федорову

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался о будущем главного тренера команды Сергея Федорова.

«Безусловно, у нас есть резервы для того, чтобы прибавить к плей-офф. Как известно, плохая лошадь начинает с галопа. Я не говорю о том, что сейчас нашей команде надо играть из рук вон плохо — ни в коем случае. Но возможности поправить наше турнирное положение есть. Полное доверие (к тренерскому штабу Федорова). Безусловно», — приводит слова Денисова РИА Новости.

В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 ЦСКА занимает шестое место на «Западе», набрав 40 очков в 35 матчах. Команда одержала 19 побед.